8. ve 11. yüzyıllara ait kalıntılar gün yüzüne çıktı!

"DEFNEDİLME ŞEKİLLERİ TAMAMEN İSLAMİ USULLERE GÖRE"

Elpatiaz Kültür Derneği Başkanı Javier Nunez Arce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bölgede çok fazla kemik olduğunu biliyorduk. Şiddetli yağmur ve toprak kayması olduğunda kemikler hatta kafatasları çıkıyordu. İnsanlar burada eskiden bir mezarlık olduğunu biliyordu ama orijinini bilmiyordu." ifadesini kullandı.