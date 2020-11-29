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  3. 29 Kasım 2020 17:50

8. ve 11. yüzyıllara ait kalıntılar gün yüzüne çıktı!

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinin Tauste ilçesinde, Endülüs İslam döneminden (711-1492) kalan Müslüman yerleşiminde yapılan çalışmalarda, şimdiye kadar 400'den fazla Müslüman mezarı ortaya çıkarıldı.

8. ve 11. yüzyıllara ait kalıntılar gün yüzüne çıktı!

8. ve 11. yüzyıllarda İspanya'da süren Endülüs İslam döneminin hakimiyetine ait kalıntılar, çok sınırlı çalışmalarla da olsa tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı.

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8. ve 11. yüzyıllara ait kalıntılar gün yüzüne çıktı!

İspanyol arkeologların Tauste'de 20 bin metrekarelik alanda 2010'dan bu yana yürüttüğü kazı çalışmaları, bölgede önemli bir Müslüman nüfusunun yaşadığını kanıtladı.

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8. ve 11. yüzyıllara ait kalıntılar gün yüzüne çıktı!

Arkeologlar, 2012-2013'te 40 olan Müslüman mezarlarının sayısının şu anda 400'ü geçtiğini, araştırmaların devam etmesi halinde bu sayının 4 bin 500'ü bulabileceğini ifade etti.

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8. ve 11. yüzyıllara ait kalıntılar gün yüzüne çıktı!

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Elpatiaz Kültür Derneği Başkanı Javier Nunez Arce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bölgede çok fazla kemik olduğunu biliyorduk. Şiddetli yağmur ve toprak kayması olduğunda kemikler hatta kafatasları çıkıyordu. İnsanlar burada eskiden bir mezarlık olduğunu biliyordu ama orijinini bilmiyordu." ifadesini kullandı.

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