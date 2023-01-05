800 kilogramlık boğa yarım milyona satıldı
Artvin'de Kafkasör Boğa Güreşleri’nin geçen yılki şampiyonu 850 kilogramlık 7 yaşındaki "Vefa" adlı boğa, 500 bin liraya satın alındı.
Artvin'de şampiyon boğa 500 bin liraya satıldı.
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"Vefa" isimli boğa kentte geçen yıl yapılan 41’nci Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olmuştu.
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'Başboğa' unvanını alan 7 yaşındaki 850 kilogramlık boğa, Bursa ve Artvinli iki iş insanı tarafından satın alındı.
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500 bin TL’ye satılan boğa, gelecek boğa güreşlerine hazırlanacak.
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