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  4. 800 kilogramlık boğa yarım milyona satıldı

800 kilogramlık boğa yarım milyona satıldı

Artvin'de Kafkasör Boğa Güreşleri’nin geçen yılki şampiyonu 850 kilogramlık 7 yaşındaki "Vefa" adlı boğa, 500 bin liraya satın alındı.

800 kilogramlık boğa yarım milyona satıldı - Resim: 1

Artvin'de şampiyon boğa 500 bin liraya satıldı.

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800 kilogramlık boğa yarım milyona satıldı - Resim: 2

"Vefa" isimli boğa kentte geçen yıl yapılan 41’nci Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olmuştu.

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800 kilogramlık boğa yarım milyona satıldı - Resim: 3

'Başboğa' unvanını alan 7 yaşındaki 850 kilogramlık boğa, Bursa ve Artvinli iki iş insanı tarafından satın alındı.

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800 kilogramlık boğa yarım milyona satıldı - Resim: 4

500 bin TL’ye satılan boğa, gelecek boğa güreşlerine hazırlanacak.

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