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  3. 19 Ağustos 2020 19:13

81 ilde korona denetimi! Maskesiz yakalanınca peçeteden maske yaptı

İçişleri Bakanlığınca bugün 81 ilde geniş kapsamlı virüs önlemleri denetimi gerçekleştirildi. Maske takmayan ve kurallara uymayanlara ceza yazıldı.

81 ilde korona denetimi! Maskesiz yakalanınca peçeteden maske yaptı

YALOVA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile 81 vilayette başlatılan denetim Yalova’da da gerçekleştirildi.

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81 ilde korona denetimi! Maskesiz yakalanınca peçeteden maske yaptı

KAĞIT HAVLUDAN MASKE
Bindiği taksi ile denetime takılan maskesiz bir yolcu ise yanındaki kağıt havludan bir parça kopararak kendisine maske taktı.

Ancak bu durum denetimi gerçekleştiren polisin dikkatinden kaçmadı. Kadını kağıt havluyu çıkartıp maske takması konusunda uyaran polis, maskesiz dışarıya çıkmamasını da istedi.

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81 ilde korona denetimi! Maskesiz yakalanınca peçeteden maske yaptı

İSTANBUL

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81 ilde korona denetimi! Maskesiz yakalanınca peçeteden maske yaptı

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