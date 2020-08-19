81 ilde korona denetimi! Maskesiz yakalanınca peçeteden maske yaptı

KAĞIT HAVLUDAN MASKE

Bindiği taksi ile denetime takılan maskesiz bir yolcu ise yanındaki kağıt havludan bir parça kopararak kendisine maske taktı.



Ancak bu durum denetimi gerçekleştiren polisin dikkatinden kaçmadı. Kadını kağıt havluyu çıkartıp maske takması konusunda uyaran polis, maskesiz dışarıya çıkmamasını da istedi.