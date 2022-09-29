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  4. 81 ilde yeni konut kampanyası başlıyor! İşte ilk detaylar

81 ilde yeni konut kampanyası başlıyor! İşte ilk detaylar

Sosyal konut projesinden sonra Emlak Konut öncülüğünde orta ve üst gelir grubu için yeni konut kampanyası başlatılıyor.

81 ilde yeni konut kampanyası başlıyor! İşte ilk detaylar - Resim: 1

Konutta yeni kampanya geliyor. Dar gelirliye sosyal konut kampanyası iki hafta önce açıklanmıştı. Şimdi de orta ve üst gelir grubu için yeni bir çalışma yapılıyor.

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81 ilde yeni konut kampanyası başlıyor! İşte ilk detaylar - Resim: 2

Kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Emlak Konut öncülüğünde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı.

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81 ilde yeni konut kampanyası başlıyor! İşte ilk detaylar - Resim: 3

Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, detayları NTV canlı yayınında anlattı.

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81 ilde yeni konut kampanyası başlıyor! İşte ilk detaylar - Resim: 4

Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, "Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak" dedi.

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