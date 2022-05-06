84 yıl aynı şirkette çalışan adam tarihe geçti

84 yıldır aynı iş yerinde çalışması ile ilgili konuşan Orthmann, "Sevdiğimiz şeyi yaptığımızda zamanın geçtiğini anlayamayız" derken, bir işin en iyi yanının kendisine bir amaç, bağlılık ve rutin duygusu vermesi olduğunu ve işin en önemli kısımlarından birinin güncel ve farklı bağlamlara uyarlanabilir olması olduğunu aktardı.