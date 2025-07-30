8.8 büyüklüğündeki deprem uyuyan devi uyandırdı!

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depremin paniği devam ediyor. Kamçatka adasında da deprem ve tsunamiye karşı önlemler sürerken, Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Kamçatka'daki Klyuchevskoy yanardağının harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, "İlk tespitlere göre yanardağın batı yamacında güçlü patlamalar ve lav akışı gözlemlendi" denilerek, yanardağdaki hareketliliğin normal ve termal kameralarla incelendiği de aktarıldı.