8,8 milyon TL'lik dolandırıcılıkta Kadınlar Günü çiçeğiyle 4 milyon TL'lik akılalmaz vurgun

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, iş ortaklığı ve aşk vaadiyle 7 kişiyi dolandırıp, 8 milyon 820 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen H.B. (48), sevgilisi N.F. (40) ve Z.T.’nin kimliğini tespit etti.