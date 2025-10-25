8,8 milyon TL'lik dolandırıcılıkta Kadınlar Günü çiçeğiyle 4 milyon TL'lik akılalmaz vurgun
Adana'da 7 kişiyi, 8 milyon 820 bin lira dolandıran 1’i kadın, 3 kişinin yakalandığı operasyonda şüphelilerden birinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çiçek götürdüğü bir kadına 95 bin dolar değerinde senet imzalatıp, ev ve araçlarına haciz koydurdukları ortaya çıktı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, iş ortaklığı ve aşk vaadiyle 7 kişiyi dolandırıp, 8 milyon 820 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen H.B. (48), sevgilisi N.F. (40) ve Z.T.’nin kimliğini tespit etti.
Şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, suç delillerini topladıktan sonra operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin liralık senet ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Soruşturma kapsamında H.B. ile N.F.’nin, 8 Mart 2022’de Dünya Kadınlar Günü’nde Ş.C.'a çiçek yolladığı, şüphelilerden Z.T.’nin kurye gibi kapısına gittiği mağdura 95 bin dolar değerindeki senede imza attırdığı ortaya çıktı.
Oğlunun çiçek gönderdiğini zannederek imza atan Ş.C., öyle olmadığını anlayınca e-Devlet’ten yaptığı kontrolde 1’i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz kararı konulduğunu öğrendi. Ş.C.'ın polise giderek şikayetçi olduğu ve soruşturmanın başladığı bildirildi.