9 anketin ortalamasında AK Parti ve MHP'ye kötü haber

9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara olan yansıması ise Cumhur İttifakı 47,5 oy, Millet İttifakı 37,4 oy olarak hesaplandı. İttifaklarda yer almayan HDP'nin oyu 10,83 iken diğer partilerin oy oranı ise 4,27 olarak ölçüldü.



