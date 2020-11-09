9 anketin ortalamasında AK Parti ve MHP'ye kötü haber
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal ÖzKiraz, Eylül ayından bu tarafa yayımlanan 9 anketin ortalamasına göre Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini açıkladı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal ÖzKiraz, Eylül ayından bu tarafa yayımlanan 9 anketin ortalamasına göre Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini açıkladı.
Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın youtube sayfasından yayınladığı videoda Eylül ayından bu yana yayınlanan 9 anketin ortalamasını değerlendirdi. İçlerinde iktidar yanlısı şirketlerin de olduğu 7 anket firmasının toplam 9 anketinin ortalamasında kararsızlar dağıtılınca AK Parti 4 puan kaybederken MHP baraj altında kalıyor. Millet İttifakı'nda yer alan partilerin oy oranlarının ise yükseldiği görüldü.
9 anketin ortalamasında kararsızlar dağıtılınca partilerin oy oranları tabloda şu şekilde yansıyor;
AK Parti: 38,18
CHP: 24,58
İYİ Parti: 12,02
HDP: 10,83
MHP:9,31
DEVA: 2
GELECEK: 1,42
SP: 0,79
DİĞER: 0,87