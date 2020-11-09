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  3. 09 Kasım 2020 00:06

9 anketin ortalamasında AK Parti ve MHP'ye kötü haber

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal ÖzKiraz, Eylül ayından bu tarafa yayımlanan 9 anketin ortalamasına göre Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini açıkladı.

9 anketin ortalamasında AK Parti ve MHP'ye kötü haber

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal ÖzKiraz, Eylül ayından bu tarafa yayımlanan 9 anketin ortalamasına göre Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini açıkladı.

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9 anketin ortalamasında AK Parti ve MHP'ye kötü haber

Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın youtube sayfasından yayınladığı videoda Eylül ayından bu yana yayınlanan 9 anketin ortalamasını değerlendirdi. İçlerinde iktidar yanlısı şirketlerin de olduğu 7 anket firmasının toplam 9 anketinin ortalamasında kararsızlar dağıtılınca AK Parti 4 puan kaybederken MHP baraj altında kalıyor. Millet İttifakı'nda yer alan partilerin oy oranlarının ise yükseldiği görüldü.

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9 anketin ortalamasında AK Parti ve MHP'ye kötü haber

9 anketin ortalamasında kararsızlar dağıtılınca partilerin oy oranları tabloda şu şekilde yansıyor;

AK Parti: 38,18

CHP: 24,58

İYİ Parti: 12,02

HDP: 10,83

MHP:9,31

DEVA: 2

GELECEK: 1,42

SP: 0,79

DİĞER: 0,87

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9 anketin ortalamasında AK Parti ve MHP'ye kötü haber

9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara olan yansıması ise Cumhur İttifakı 47,5 oy, Millet İttifakı 37,4 oy olarak hesaplandı. İttifaklarda yer almayan HDP'nin oyu 10,83 iken diğer partilerin oy oranı ise 4,27 olarak ölçüldü.

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