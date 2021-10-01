  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 9 ay boyunca hamile olduğunu anlamadı, tuvalette doğurdu

9 ay boyunca hamile olduğunu anlamadı, tuvalette doğurdu

19 yaşındaki Alexis isimli TikTok kullanıcısı kadın, ilginç doğum hikayesiyle sosyal medyada gündem yarattı.

19 yaşındaki Alexis ismindeki kadın, şu anda 4 yaşında olan oğlunun doğum hikayesini sosyal medya hesabından itiraf etti. Genç kadının 15 yaşındayken hamile olduğunu bilmeden evlerinin salonunda doğum yaptığını söylediği görüntüler büyük ilgi gördü.

1 / 9

Harry adını verdiği oğlunun doğum hikayesiyle bir anda sosyal medyada ünlenen Alexis, hamilelik belirtisi olarak sadece mide ekşimesi semptomu gösterdiğini söyledi.

2 / 9

Düzenli olarak regl gördüğünden bahseden Alexis, o dönemde 15 yaşında olduğundan ve hamilelik testi sonucunun negatif çıktığından söz etti.

3 / 9

Doğumun başladığı sabahın gecesinde şiddetli sırt ağrısı nedeniyle uyuyamadığından söz eden Alexis, "Okulun ilk günüydü. Bütün gece dayanılmaz bir sırt ağrısı yaşadım. O yüzden ağrı kesici içmek ve başka hiçbir şey düşünmemek istiyordum. Annem ve babamı sabah 6'da uyandırarak okula gitmek istemediğimi söyledim. Onlar bahane ürettiğimi düşünerek üniformamı giymemi istediler" dedi.

4 / 9