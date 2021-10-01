9 ay boyunca hamile olduğunu anlamadı, tuvalette doğurdu

Doğumun başladığı sabahın gecesinde şiddetli sırt ağrısı nedeniyle uyuyamadığından söz eden Alexis, "Okulun ilk günüydü. Bütün gece dayanılmaz bir sırt ağrısı yaşadım. O yüzden ağrı kesici içmek ve başka hiçbir şey düşünmemek istiyordum. Annem ve babamı sabah 6'da uyandırarak okula gitmek istemediğimi söyledim. Onlar bahane ürettiğimi düşünerek üniformamı giymemi istediler" dedi.