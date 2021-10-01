9 ay boyunca hamile olduğunu anlamadı, tuvalette doğurdu
19 yaşındaki Alexis isimli TikTok kullanıcısı kadın, ilginç doğum hikayesiyle sosyal medyada gündem yarattı.
19 yaşındaki Alexis ismindeki kadın, şu anda 4 yaşında olan oğlunun doğum hikayesini sosyal medya hesabından itiraf etti. Genç kadının 15 yaşındayken hamile olduğunu bilmeden evlerinin salonunda doğum yaptığını söylediği görüntüler büyük ilgi gördü.
Harry adını verdiği oğlunun doğum hikayesiyle bir anda sosyal medyada ünlenen Alexis, hamilelik belirtisi olarak sadece mide ekşimesi semptomu gösterdiğini söyledi.
Düzenli olarak regl gördüğünden bahseden Alexis, o dönemde 15 yaşında olduğundan ve hamilelik testi sonucunun negatif çıktığından söz etti.
Doğumun başladığı sabahın gecesinde şiddetli sırt ağrısı nedeniyle uyuyamadığından söz eden Alexis, "Okulun ilk günüydü. Bütün gece dayanılmaz bir sırt ağrısı yaşadım. O yüzden ağrı kesici içmek ve başka hiçbir şey düşünmemek istiyordum. Annem ve babamı sabah 6'da uyandırarak okula gitmek istemediğimi söyledim. Onlar bahane ürettiğimi düşünerek üniformamı giymemi istediler" dedi.