9 ay sürdü! Öğrenciler sürat teknesi yaptı!
Mersin Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı. Teknenin yapım aşamasında 1'i kız 19 öğrenci görev aldı. .
Taşucu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Durmuş Tezcan Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte sürat teknesi yapmak için kolları sıvadı.
Uzunluğu 5.10, genişliği ise 1.78 metre olarak imal edilen teknenin yapım aşamasında 1'i kız 19 öğrenci görev aldı.
Tüm hesaplama ve planlamaları öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, 9 aylık çalışma sonucunda da tamamlanan 5 kişi kapasiteli tekne, ilçe merkezinde açılan stantta sergilendi.