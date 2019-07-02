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  3. 02 Temmuz 2019 22:55

9 ay sürdü! Öğrenciler sürat teknesi yaptı!

Mersin Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı. Teknenin yapım aşamasında 1'i kız 19 öğrenci görev aldı. .

9 ay sürdü! Öğrenciler sürat teknesi yaptı!

Taşucu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Durmuş Tezcan Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte sürat teknesi yapmak için kolları sıvadı.

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9 ay sürdü! Öğrenciler sürat teknesi yaptı!

Uzunluğu 5.10, genişliği ise 1.78 metre olarak imal edilen teknenin yapım aşamasında 1'i kız 19 öğrenci görev aldı.

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9 ay sürdü! Öğrenciler sürat teknesi yaptı!

Tüm hesaplama ve planlamaları öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, 9 aylık çalışma sonucunda da tamamlanan 5 kişi kapasiteli tekne, ilçe merkezinde açılan stantta sergilendi.

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9 ay sürdü! Öğrenciler sürat teknesi yaptı!

Harici motor ile hareket edebilen 'First Craft 17' isimli tekne 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarılırken, öğrenci Sezgin Özkan, zımparasından koltuklarına kadar teknenin her aşamasında yer aldıklarını söyledi.

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