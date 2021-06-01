9 gündür kayıp kampçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Antalya'ya kamp yapmaya gelen ve fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Yıldırım'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek, tatilini geçiren Mustafa Yıldırım (60), 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti.
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Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.
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Kayıp Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İHH ve AKUT gönüllü ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Kumluca ve Kemer bölgesinde yapıldı.
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Ekipler, dün Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgesinde aramalar gerçekleştirdi.
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