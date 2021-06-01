9 gündür kayıp kampçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kayıp Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İHH ve AKUT gönüllü ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Kumluca ve Kemer bölgesinde yapıldı.