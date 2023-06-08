9 günlük bayram tatili turizm sektörünü canlandırdı

“DIŞ TURİZMDE 2022’YE GÖRE YÜZDE 35 ARTIŞ VAR”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’ya gelen turist sayısının dün itibarıyla 3 milyon 800 bini geçtiğini belirterek, bu verinin 2022 yılına oranla yüzde 35 fazla olduğunu ifade etti. Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesi ve bu bölgeden gelen turist eksikliğinin İngiliz turistle kapatıldığını belirten Kavaloğlu, Rusya’dan gelecek turist sayının yıl kapanışındaki artışı belirleyecek faktör olduğunu söyledi. Kavaloğlu, Alman ve İngiliz turistte ciddi anlamda artış olduğuna işaret ederek, “Almanya 2019 verilerinin de üzerinde. İngiltere geçen yıl ilk defa 1 milyonu geçmişti. Bu yıl sadece Antalya’ya 1,5 milyon İngiliz turist beklentimiz var. Özellikle Polonya, Romanya gibi yeni pazarlarımız da olumlu sinyaller veriyor. Bu anlamda baktığımızda 2023 yılı verileri 2022 yılını geçecekmişiz gibi gözüküyor” dedi. Seçim döneminde iç pazarda yavaşlama yaşandığını kaydeden Kavaloğlu, dış turizmde de Rusya’dan seçim ve ekonomik şartlardan ötürü bir durgunluk yaşandığını ancak yaz sezonunda bu akışın devam edeceğini belirtti.