9 günlük bayram tatilinde nüfus 4'e katlandı; 1 aylık su tükendi

'İÇME SUYUNDA CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞIYORUZ'

Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bodrum'a Geyik ve Mumcular barajlarından su temin ediliyor. Bulunduğumuz Mumcular Barajı'nda halihazırda su bulunmamakta, Geyik Barajı'nda ise yüzde 45'ler civarında bir su söz konusudur. Bu bölgedeki tarımsal alanların çoğunda artık sulama gerçekleştirilmiyor. Çiftçiler kendi artezyen kuyularından ya da bahçelerinde açtığı lokal kuyulardan tarımsal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bununla beraber içme suyu sorunları baş göstermeye devam ediyor. Bir yandan kuraklık ve su sıkıntıları yaşanırken bir taraftan da patlaklar devam ediyor. Ortaya sunulan çözüm önerilerini ekstrem çözüm önerileri olarak değerlendiriyorum. Gerek Bodrum'un içme suyu ihtiyacının tamamının denizden arıtılması, gerekse Dalaman'dan su getirilmesi veya Köyceğiz'e yakın Namnam Çayı'ndan su getirilmesi gibi projelerin maliyetleri çok yüksek ve ekstrem projelerdir. Şu anda esas sorunumuz patlakların önüne geçilmesi, kayıp kaçakların önlenmesidir. Bununla ilgili turizm sezonun sonuna kadar herhangi bir işlem yapılmayacağı yetkililerce ifade ediliyor. Dolayısıyla bu sıkıntının bir süre daha devam edeceği görülüyor. Ayrıca su tahsislerinde ciddi sorunlarımız var. Termik santrale su vermemiz durumunda tarımsal alanlarda su sıkıntısı yaşıyoruz, tarımsal alanlara su verdiğimiz durumda Bodrum'un içme suyunda ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Tahsis oranları su sorununu nerede yaşayacağımızın asıl bir göstergesi oluyor."