Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapıcılık yaptığı 9 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs eden H.C., başkomiser tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. H.C.'nin dairesini su basması sonrası intihara kalkıştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
9 katlı apartmanın çatısında yürekleri ağza getiren anlar - Resim: 1

Olay, Ali Paşa Mahallesi Baydar Sokak’ta meydana geldi. 9 katlı binada kapıcılık yapan H.C.’nin dairesini su bastı. Yaşanan olaydan etkilenen H.C., sabah saatlerinde çatıya çıktı. 

9 katlı apartmanın çatısında yürekleri ağza getiren anlar - Resim: 2

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aşağıda önlem alırken, polis ekipleri de H.C.’yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 

9 katlı apartmanın çatısında yürekleri ağza getiren anlar - Resim: 3

Olay yerine gelen Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları, H.C. ile görüşüp ikna etti. 

9 katlı apartmanın çatısında yürekleri ağza getiren anlar - Resim: 4

H.C., bulunduğu yerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Başkomiser Tufan Arıkoğulları’nın ikna çabaları, cep telefonuyla görüntülendi. 

