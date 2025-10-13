9 katlı apartmanın çatısında yürekleri ağza getiren anlar
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapıcılık yaptığı 9 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs eden H.C., başkomiser tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. H.C.'nin dairesini su basması sonrası intihara kalkıştığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, Ali Paşa Mahallesi Baydar Sokak’ta meydana geldi. 9 katlı binada kapıcılık yapan H.C.’nin dairesini su bastı. Yaşanan olaydan etkilenen H.C., sabah saatlerinde çatıya çıktı.
1 / 6
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aşağıda önlem alırken, polis ekipleri de H.C.’yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı.
2 / 6
Olay yerine gelen Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları, H.C. ile görüşüp ikna etti.
3 / 6
H.C., bulunduğu yerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Başkomiser Tufan Arıkoğulları’nın ikna çabaları, cep telefonuyla görüntülendi.
4 / 6