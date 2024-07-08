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9 katlı bina alev alev yandı

Batman'da 9 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Yangında alevlerin sıçradığı 4 daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
9 katlı bina alev alev yandı - Resim: 1

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1636’ncı sokakta bulunan 9 katlı bir binanın teras katında çıktı.

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9 katlı bina alev alev yandı - Resim: 2

Terası kaplayan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Diyarbakır'dan da takviye olarak itfaiye ekipleri ve TOMA’lar müdahale etti. 

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9 katlı bina alev alev yandı - Resim: 3

Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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9 katlı bina alev alev yandı - Resim: 4

Yangında, teras katla beraber alevlerin sıçradığı 4 dairede kullanılamaz hale geldi. 

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