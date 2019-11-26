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  3. 26 Kasım 2019 19:23

9 yaşındaki küçük kızın kaçırılma anı kamerada

Rusya'nın Irkutsk şehrinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun okulun önünden kaçırılma anı kameralara yansıdı. Küçük kızın çığlıkların duyan bir genç ve çevredekiler arabayı takip ederek kızı kurtardı.

9 yaşındaki küçük kızın kaçırılma anı kamerada

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk şehrinde okulun önünden 9 yaşındaki kız çocuğu bir adam tarafından zor kullanılarak kaçırıldı.

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9 yaşındaki küçük kızın kaçırılma anı kamerada

Olay sırasında kızın çığlıklarını duyan 16 yaşındaki bir lise öğrencisi çevrede bulunanların yardımıyla arabayı takip etmeye başladı.

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9 yaşındaki küçük kızın kaçırılma anı kamerada

Bir süre sonra bulundukları araçla küçük kızın bulunduğu arabayı bloke etmeyi başaran lise öğrencisi ve yanındakiler, kızı arabadan kurtardı.

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9 yaşındaki küçük kızın kaçırılma anı kamerada

Şüpheli adam arabasıyla olay yerinden kaçmayı başardı. Polislere şüphelinin eşkâlini veren liseli genç sayesinde kısa bir süre sonra küçük kızı kaçıran adam yakalandı ve gözaltına alındı.

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