9 yaşındaki minik çocuk otelin havuzunda boğuldu

Olay, önceki gün Köyceğiz'deki bir otelin havuzunda meydana geldi. S.G. ve F.G. çifti, çocukları Ali'yi otelde bırakarak yürüyüşe çıktı. Yakınlarının yanında olmadığı anda, saat 18.30 sıralarında havuza giren A.G., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da hareketsiz kaldı.