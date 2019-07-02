9 yıllık çalışmanın ardından ziyarete açılıyor

"DÜNYANIN TEK PARÇA VE EN BÜYÜK TABAN MOZAİĞİ"



Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıllık hummalı çalışmanın sonuna geldiklerini söyledi.



Kazı çalışmaları sırasında çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Yastı, en önemli ve ünik eserin ise bin 200 metrekare alanı kaplayan taban mozaiği olduğunu ifade etti.