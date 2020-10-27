90 yaşındaki kadına tecavüz edip bu hale getirdi!
İngiltere'de Grater Manchester'daki bir huzurevinde kalan 90 yaşındaki kadın, huzurevinde çalışan bir asistan tarafından tecavüze uğrayıp darp edildi!
İngiltere'de Grater Manchester'daki bir huzurevinde kalan 90 yaşındaki kadının başına korkunç bir olay geldi. 2019 Kasım ayında huzurevinde çalışan bir asistan tarafından cinsel saldırıya uğradı.
Bu durumu şimdiye kadar söylemeyen kadının torunu, yaşlı kadının saldırıya uğradığı fotoğraflarını paylaşarak kamuoyundan yardım istedi.
Yaşlı kadının sağ tarafının morluklarla dolu fotoğrafını paylaşan adam "Neredeyse 12 ay önce büyükannem, bakımevindeki bir asistan tarafından önce cinsel saldırıya uğradı, ardından dövüldü" dedi.