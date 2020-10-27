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  3. 27 Ekim 2020 16:38

90 yaşındaki kadına tecavüz edip bu hale getirdi!

İngiltere'de Grater Manchester'daki bir huzurevinde kalan 90 yaşındaki kadın, huzurevinde çalışan bir asistan tarafından tecavüze uğrayıp darp edildi!

90 yaşındaki kadına tecavüz edip bu hale getirdi!

İngiltere'de Grater Manchester'daki bir huzurevinde kalan 90 yaşındaki kadının başına korkunç bir olay geldi. 2019 Kasım ayında huzurevinde çalışan bir asistan tarafından cinsel saldırıya uğradı.

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90 yaşındaki kadına tecavüz edip bu hale getirdi!

Bu durumu şimdiye kadar söylemeyen kadının torunu, yaşlı kadının saldırıya uğradığı fotoğraflarını paylaşarak kamuoyundan yardım istedi.

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90 yaşındaki kadına tecavüz edip bu hale getirdi!

Yaşlı kadının sağ tarafının morluklarla dolu fotoğrafını paylaşan adam "Neredeyse 12 ay önce büyükannem, bakımevindeki bir asistan tarafından önce cinsel saldırıya uğradı, ardından dövüldü" dedi.

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90 yaşındaki kadına tecavüz edip bu hale getirdi!

Fotoğrafları paylaşan adam "Bakımevi, büyükannemin olabilecek en büyük kabusu yaşamasına izin verdi. İradesi dışında yatağa bağlı tutulan ve karşılık veremeyen bir bayan dövüldü, tutuldu ve cinsel saldırıya uğradı" diyerek yaşananları dile getirdi.

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