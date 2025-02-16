92 yaşında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden çıkanlar şoke etti

Karadeniz Ereğli ilçesinde 92 yaşındaki Ş.A., rahatsızlanarak ailesinin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan yaşlı kadın, buradan da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tomografisinde karın bölgesindeki bağırsaklarında ve midesinde yabancı cisimler tespit edilen Ş.A., kan değerlerinin yüksek seyretmesi üzerine acil olarak ameliyata alındı.