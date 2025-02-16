92 yaşında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının midesinden çıkanlar şoke etti
Zonguldak'ta midesinden ve bağırsaklarından 35 zeytin ve 28 hurma çekirdeği ile 5 adet taş çıkartılan 92 yaşındaki kadın, sağlığına kavuştu.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 92 yaşındaki Ş.A., rahatsızlanarak ailesinin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan yaşlı kadın, buradan da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tomografisinde karın bölgesindeki bağırsaklarında ve midesinde yabancı cisimler tespit edilen Ş.A., kan değerlerinin yüksek seyretmesi üzerine acil olarak ameliyata alındı.
BEUN Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven tarafından ameliyat edilen yaşlı kadının bağırsağından 4 santimetre büyüklüğünde taş çıkartıldı.
Söz konusu taşın bağırsağı deldiği ve çürümesine sebep olduğu tespit edildi.
Ameliyatla bağırsağın çürüyen tarafı temizlenerek sağlıklı kısımları birbirine bağlandı. Ardından midesinde yapılan tespitlerde çok sayıda hurma ve zeytin çekirdeğinin yanı sıra taşlaşmış çekirdekler olduğu görüldü.