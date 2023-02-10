94 saat boyunca enkaz altındaydı... İdrarını içerek hayatta kalmış!

6 Şubat tarihinde gece saat 04.17'de meydana gelen ve 10 ili etkileyip yaklaşık 17 bin kişinin ölümüne sebep olan 7.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 94 saat sonra enkazdan sağ olarak yürüyerek çıkartıldı.