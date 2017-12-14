950 polis adayı yemin etti

Kütükoğlu, konuşmasında, Yozgat POMEM’in 1997 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Okulumuz kurulduğu yıldan bu yana emniyet teşkilatına sayıları 10 binleri bulan ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, gözünü kırpmadan, ülkesi, için, bayrağı için, devleti için şehit olan polis memurları yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece de yetiştirecektir. Yozgat POMEM olarak 20’nci dönem 950 vatan evladını mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

