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  3. 14 Aralık 2017 09:16

950 polis adayı yemin etti

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreni ile 950 polis adayı yemin ederek emniyet teşkilatına katıldı.

950 polis adayı yemin etti

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 22 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 450’si kadın 950 polis adayının mezuniyet töreni, polis adaylarının yerlerini almasıyla başladı.

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950 polis adayı yemin etti

Bando eşliğinde yapılan tören yürüyüşü ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, polis adaylarının eğitim süreçleri hakkında bilgi verdi.

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950 polis adayı yemin etti

Kütükoğlu, konuşmasında, Yozgat POMEM’in 1997 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Okulumuz kurulduğu yıldan bu yana emniyet teşkilatına sayıları 10 binleri bulan ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, gözünü kırpmadan, ülkesi, için, bayrağı için, devleti için şehit olan polis memurları yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece de yetiştirecektir. Yozgat POMEM olarak 20’nci dönem 950 vatan evladını mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

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950 polis adayı yemin etti

Mezun olan öğrenci yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği tören, 22 haftalık eğitim sürecinde dereceye giren 10 öğrenciye diploma ve ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

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