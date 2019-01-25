Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

"Firmamız, BRC, IFS, Helal Gıda, İSO, Kosher ve FDA belgelerine sahiptir. Kullanmış olduğumuz ham maddeler güvenilir tedarikçilerden temin edilmektedir. Ham madde de Türkiye'nin meşhur olduğu noktalardan alım yapıyoruz. Yani, ürünlerimizde Giresun'dan fındık, Gaziantep'ten Antep fıstığı ile şeker pancarından üretilen kristal beyaz şekeri kullanıyoruz."