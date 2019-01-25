Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor
Termali, mermeri, sucuğu, haşhaşının yanı sıra şekerlemeleriyle de tanınan Afyonkarahisar'da lokum üretimi yapan bir firma, Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da 50 ülkeye, 300 çeşit Afyon lokumu satıyor.
Firmanın İhracat Müdürü Merve Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının geleneksel yöntemlerle yaklaşık 100 yıldır lokum üretimi yaptığını söyledi.
"Firmamız, BRC, IFS, Helal Gıda, İSO, Kosher ve FDA belgelerine sahiptir. Kullanmış olduğumuz ham maddeler güvenilir tedarikçilerden temin edilmektedir. Ham madde de Türkiye'nin meşhur olduğu noktalardan alım yapıyoruz. Yani, ürünlerimizde Giresun'dan fındık, Gaziantep'ten Antep fıstığı ile şeker pancarından üretilen kristal beyaz şekeri kullanıyoruz."