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  3. 25 Ocak 2019 11:30

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Termali, mermeri, sucuğu, haşhaşının yanı sıra şekerlemeleriyle de tanınan Afyonkarahisar'da lokum üretimi yapan bir firma, Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da 50 ülkeye, 300 çeşit Afyon lokumu satıyor.

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Firmanın İhracat Müdürü Merve Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının geleneksel yöntemlerle yaklaşık 100 yıldır lokum üretimi yaptığını söyledi.

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Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Avrupa'nın en büyük lokum işletmesine sahip olduklarını dile getiren Çakıcı, şöyle konuştu:

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Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

"Firmamız, BRC, IFS, Helal Gıda, İSO, Kosher ve FDA belgelerine sahiptir. Kullanmış olduğumuz ham maddeler güvenilir tedarikçilerden temin edilmektedir. Ham madde de Türkiye'nin meşhur olduğu noktalardan alım yapıyoruz. Yani, ürünlerimizde Giresun'dan fındık, Gaziantep'ten Antep fıstığı ile şeker pancarından üretilen kristal beyaz şekeri kullanıyoruz."

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Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Çakıcı, tesiste üretimini gerçekleştirdikleri meşhur "Afyon lokumu"nu yaklaşık 10 yıldır yurt dışına da pazarlamasını yaptıklarını vurguladı.

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