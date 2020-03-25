A'dan Z'ye koronavirüs rehberi: Virüs nasıl yayılıyor?
Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Her ülke kendi imkanları ile önlemlerini genişletirken atılan adımlar küresel niteliğe de ulaştı. Peki koronavirüs nedir, koronavirüsten nasıl korunuruz? İşte koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar...
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs için ülkeler kollarını sıvamış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 23 Mart 2020 verilerine göre, virüs 190 ülke ve bölgede 334 bin 981 kişide tespit edildi ve bugüne kadar 14 bin 652 can aldı. Virüsün tüm dünyada en çok can aldığı ülkeler başta İtalya olmak üzere Çin, İspanya ve İran oldu. Türkiye'de son açıklanan rakamlarla birlikte koronavirüsten can kaybı 44'e, 343 yeni tanı ile vaka sayısı bin 872'ye yükseldi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, bulaş yolları, belirtiler, tanı yöntemleri, aşı ve ilaç çalışmaları, doğru bilenen yanlışlar, maske kullanım esasları ve Türkiye'deki son durum ve hayata geçirilen uygulamalar, DSÖ ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları sonucu güncellendi. Buna göre, Covid-19'a ilişkin merak edilenler ve Türkiye'de yapılan çalışmalar şöyle:
KORONAVİRÜS NEDİR?Koronavirüs hayvan veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesi olarak tanımlanıyor. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu biliniyor. Son olarak dünya genelinde çok sayıda ülkede ölümlere yol açan virüsün yeni tipi Covid-19 görüldü ve hala etkinliğini sürdürüyor
COVİD-19 NEDİR?Covid-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı hastalık olarak tanımlanıyor. Yeni koronavirüs, ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde aralık ayının sonlarında ateş, öksürük, nefes darlığı şeklindeki solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlandı. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında tespit edildi. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere, Hubei eyaletindeki diğer şehirlere, Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine ve dünyaya yayıldı.