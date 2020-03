A'dan Z'ye koronavirüs rehberi: Virüs nasıl yayılıyor?

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs için ülkeler kollarını sıvamış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 23 Mart 2020 verilerine göre, virüs 190 ülke ve bölgede 334 bin 981 kişide tespit edildi ve bugüne kadar 14 bin 652 can aldı. Virüsün tüm dünyada en çok can aldığı ülkeler başta İtalya olmak üzere Çin, İspanya ve İran oldu. Türkiye'de son açıklanan rakamlarla birlikte koronavirüsten can kaybı 44'e, 343 yeni tanı ile vaka sayısı bin 872'ye yükseldi.