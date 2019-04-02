A101 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu
İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan ve fiyatları!.
A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan yayına verildi. A101 kataloğu Elton Led TV'yi yıldız ürün olarak tanıtırken, Casper Via A2 cep telefonunu da cazip fiyata satışa sunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan ile oto koltuğu, bebek arabası, tezgah seviyesi buzdolabı ve mobilya çeşitleri de raflarda olacak. Peki, A101 kataloğu indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 NİSAN A101 aktüel ürünler kataloğunun yıldızı Elton Led TV 2 bin 599 TL gibi cazip bir fiyat ile satışa çıkarıldı. TV'nin üstün özellikleri dikkat çekiyor. İşte A101 kataloğu ile raflarda yer alacak olan Sunny garantili Elton Led TV'nin özellikleri... ELTON LED TV ÖZELLİKLERİ Ultra HD Smart Uydu Alıcılı HDR Dahili Wi-Fi 2*10 W ses çıkışı 1000 Hz 3x USB Kredi kartına taksit seçeneği 2 yıl Sunny Garanti Ethernet Girişi
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 NİSAN A101 kataloğunun bir diğer yıldızı ise Casper Via A2 cep telefonu oldu. Via A2 yüksek performansı ile öne çıkıyor. İşte özellikkleri... CASPER VİA A2 CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ 5.7 Full LCD HD + IPS ekran 3 GB Ram 32 GB Dahili Hafıza 16 MP arka kamera 20 MP + 8 MP çift ön kamera 3000 MAH Pil Gücü Parmak İzi Okuyucu 2 Yıl Casper Garantisi
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 NİSAN A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan ile mutfak eşyalarında da fırsatlar sunuldu. Onlardan biri de Altus buzdolabı oldu. İşte cazip fiyatı ile Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı... ALTUS TEZGAH SEVİYESİ BUZDOLABI ÖZELLİKLERİ Soğutucu bölmede aydınlatma Dondurucu ve sebzelik bölmesi Kapı yönü çevrilebilmesi Kredi kartına taksit