A101 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 NİSAN A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan ile mutfak eşyalarında da fırsatlar sunuldu. Onlardan biri de Altus buzdolabı oldu. İşte cazip fiyatı ile Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı... ALTUS TEZGAH SEVİYESİ BUZDOLABI ÖZELLİKLERİ Soğutucu bölmede aydınlatma Dondurucu ve sebzelik bölmesi Kapı yönü çevrilebilmesi Kredi kartına taksit