A101'in fırsat broşüründe elektrikli moped sürprizi
Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde, 1.200’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 21 Kasım’da avantajlı teknolojik ürünleri satışa sunacak.
A101, 21 Kasım’da satışa sunduğu elektrikli mopedlerle sürdürülebilir ulaşımı desteklemeye devam ediyor. APEC APS2 Elektrikli Moped’i 27.990 TL’ye, VOLTA VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped’i ise 42.990 TL’ye tüketicilerle buluşturuyor.
Seyir zevkini katlamak isteyenler için TOSHIBA 58UL4C63DT/2 58" 4K UHD Smart TV 17.999 TL, HI-LEVEL HL43DMN540 43'' FHD WEBOS23 D-DUAL LED TV 7.999 TL, TOSHIBA 43LA2363DT 43” FHD Android TV 8.999 TL, ONVO 32OV5000H 32" HD Ready Uydu Alıcılı LED TV 4.399 TL’ye satışa sunuluyor. Ayrıca REEDER S23 PRO MAX 6/128 GB Cep Telefonu ise 4.299 TL fiyatında bulunuyor.
SEG CM 1212 E 12 kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL, SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı 15.999 TL, FLAVEL Beyaz Cam Ankastre Set 3’lü 9.999 TL’lik uygun fiyatıyla dikkatleri çekiyor.
A101 mağazalarında bu hafta ARZUM AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.999 TL, SINBO SSM-2518 Izgara ve Tost Makinesi 1.199 TL, KIWI KHT-8415 Elektrikli Isıtıcı Fan 479 TL, FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.499 TL, KIWI KCC-4370 Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL’ye satışa sunulurken; KIWI KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü 279 TL, SINBO SHC-1905 Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi 599 TL, PIERRE CARDIN Masaj Aleti 1.199 TL, PIERRE CARDIN Epilasyon Seti 899 TL, PIERRE CARDIN Şarjlı Diş Fırçası 599 TL, PIERRE CARDIN Ağız Duşu ise 999 TL fiyatla kişisel bakımına özen gösterenleri bekliyor.