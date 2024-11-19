A101'in fırsat broşüründe elektrikli moped sürprizi

A101, 21 Kasım’da satışa sunduğu elektrikli mopedlerle sürdürülebilir ulaşımı desteklemeye devam ediyor. APEC APS2 Elektrikli Moped’i 27.990 TL’ye, VOLTA VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped’i ise 42.990 TL’ye tüketicilerle buluşturuyor.