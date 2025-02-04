A101'in fırsat broşüründen hem elektrikli hem de benzinli motosiklet çıktı
Türkiye'deki dev zincir market A101 mağazalarında yeniden motosiklet satışı yapacak. A101 mağazalarında bu hafta hem bir benzinli hem de bir elektrikli motosiklet yer alacak...
Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde, 1.200’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 30 Ocak’ta avantajlı teknolojik ürünleri satışa sunacak.
A101 mağazalarında bu hafta APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 43.990 TL, VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet ise 19.990 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.
ONVO 55OVF9001UQ 55” Frameless Ultra HD QLED Google TV 14.999 TL, JVC LT-55VU3405T 55" 4K Ultra HD Smart TV 17.999 TL, MIPO M59 Cep Telefonu 6.999 TL, REEDER S23 Pro Max 6/128 GB Cep Telefonu 4.799 TL, PIRANHA 2212 Bluetooth Kulaklık 299 TL, PIRANHA Kulak İçi Bluetooth Kulaklık 299 TL’lik fiyatlarıyla satışa çıkıyor.
SINGER M1605 Dikiş Makinesi 4.299 TL, KIWI KCC4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL, ARZUM AR1183 Pacco El Blender Seti 1.699 TL, KIWI KCJ-1803 Otomatik Narenciye Sıkacağı ise 399 TL’den satışa sunulurken; STARCOM ST-54 Akıllı Tartı 299 TL, APRILLA Afm 2880 Boyun Masaj Aleti 999 TL, APRILLA AHC 5050 Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 699 TL, APRILLA Ahd-2160 Saç Kurutma Makinesi 1.599 TL, PIERRE CARDIN Saç Düzleştirici 699 TL, PIERRE CARDIN Epilatör 499 TL, KIWI KTB-6020 Döner Başlıklı Diş Fırçası 299 TL, KIWI KTB-6015 Çocuk Döner Başlıklı Diş Fırçası 299 TL fiyatlarıyla kişisel bakımına özen gösteren tüketicileri bekliyor.