AA’nın ''Yılın fotoğrafları'' oylaması başladı... İşte 2021’de hafızalara kazınan anlar!
Anadolu Ajansı (AA), "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 özel fotoğrafı, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla bütün dünyada oylamaya sundu. 2021 yılına damga vuran olaylara ait fotoğraflar oylamaya çıkarıldı.
Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en kritik fotoğrafları arasından, 3 kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçilecek.
İlk defa 2012 yılında düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, Türkiye'nin yanında Afganistan, Filistin, Bangladeş, Irak, Suriye, Yemen, İtalya, İzlanda, İspanya, Macaristan, Rusya, ABD, Belarus, Kanada, Japonya, Endonezya, Kolombiya ve Brezilya gibi dünyanın pek çok coğrafyasından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 825 binin üzerinde kare arasından seçilen 67 seçkin kare, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya sunuldu.
İşte 2021'e damga vuran kareler…
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