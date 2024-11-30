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AB ile müzakerlere askıya alındı, binlerce kişi sokağa indi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’nin, ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerini 2028’e kadar askıya almasının ardından başlayan protestolarda binlerce Gürcistan vatandaşı sokağa indi.

Kaynak: AA
AB ile müzakerlere askıya alındı, binlerce kişi sokağa indi - Resim: 1

Gürcistan'ın başkenti Tiflis’te parlamento binasının önünde toplanan binlerce kişi, Kobakhidze’nin kararını bu gece de protesto etti.

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AB ile müzakerlere askıya alındı, binlerce kişi sokağa indi - Resim: 2

Gece saatlerinde toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı, parlamento binasının olduğu Şota Rustaveli Caddesi’ni trafiğe kapattı. 

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AB ile müzakerlere askıya alındı, binlerce kişi sokağa indi - Resim: 3

Bazıları parlamento binasının güvenlik kameralarının kablolarını ateşe verdi, binanın girişine kurulan demir bariyerlere taş ve farklı cisimler attı.

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AB ile müzakerlere askıya alındı, binlerce kişi sokağa indi - Resim: 4

Güvenlik güçleriyse binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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