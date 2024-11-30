AB ile müzakerlere askıya alındı, binlerce kişi sokağa indi
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’nin, ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerini 2028’e kadar askıya almasının ardından başlayan protestolarda binlerce Gürcistan vatandaşı sokağa indi.
Kaynak: AA
Gürcistan'ın başkenti Tiflis’te parlamento binasının önünde toplanan binlerce kişi, Kobakhidze’nin kararını bu gece de protesto etti.
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Gece saatlerinde toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı, parlamento binasının olduğu Şota Rustaveli Caddesi’ni trafiğe kapattı.
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Bazıları parlamento binasının güvenlik kameralarının kablolarını ateşe verdi, binanın girişine kurulan demir bariyerlere taş ve farklı cisimler attı.
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Güvenlik güçleriyse binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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