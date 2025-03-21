ABD Başkanı Trump 6. nesil savaş uçağı F-47'yi tanıttı
ABD Başkanı Trump, ABD yapımı 6. nesil savaş uçağı F-47'yi tanıttı. Trump F-47'yi tanıtırken, "Bu, bir savaş uçağının tüm özellikleri açısından daha önce hiç kimsenin görmediği bir şey" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basının karşısına geçti. Gazetecilere açıklama yapan Trump, ABD yapımı 6. nesil savaş uçağı F-47'yi tanıttı. Boeing tarafından üretilecek olan jetin gizli özellikleri olduğunu belirten Trump, "Bu, bir savaş uçağının tüm özellikleri açısından daha önce hiç kimsenin görmediği bir şey. Hızından manevra kabiliyetine, taşıyabileceği yüküne kadar hiçbir şey buna yaklaşamaz" dedi.
Dün imzaladığı Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına ilişkin kararnameye değinen Trump, Küçük İşletmeler İdaresi'nin "derhal" öğrenci kredisi hizmetlerini denetlemeye başlayacağını söyledi. Ayrıca Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın beslenme programları ve engelli çocuklar için programları yöneteceğini belirtti. Trump, bakanlığın tamamen ortadan kaldırılması için gereken Kongre onayına ilişkin, Demokratların bu değişikliği desteklemesini umduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan John F. Kennedy suikastına dair dosyalar hakkındaki sorulara da yanıt veren Trump, belgelerde "çığır açan bir şey" olmadığını söyledi.
Göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurma kararı veren federal hakime tepki gösteren Trump, "Yasa bunu diyor ve ülkemizin buna ihtiyacı var. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkemizden kötü insanları çıkarma yetkisine sahip. Ve bunu, ne olup bittiğinden haberi olmayan, tesadüfen radikal sol bir deli olan bir hakimin durdurması mümkün değil. Bu süreci kesinlikle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk'ın Çin ile bir savaş durumunda üst düzey gizli bir askeri plana dair brifing alacağına ilişkin New York Times gazetesinin iddiasını yine reddetti. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, Musk'ın Pentagon'da DOGE hakkında konuşmak için bulunduğunu söyledi. Hegseth, "Hiçbir savaş planı yoktu. Çin ile ilgili savaş planları yoktu. Gizli planlar yoktu. Pentagon'da yaptığımız şey bu değildi" dedi.
Başkan Donald Trump'a, yeni dönen Starliner mürettebatı üyeleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uzayan kalışları için fazla mesai alıp almayacakları sorulurken, Trump, "Bu bana hiç söylenmedi. Eğer gerekirse, cebimden öderim" diye konuştu. Ülke çapındaki Tesla bayilerini yönelik saldırılara da tepki gösteren Trump, şüphelileri "teröristler" olarak nitelendirdi. Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınına atıfta bulunarak, "Bunu 6 Ocak'ta görmediniz, size söyleyebilirim. 6 Ocak'ta buna benzer hiçbir şey yoktu, bu da bir nevi şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.