ABD Başkanı Trump 6. nesil savaş uçağı F-47'yi tanıttı

Göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurma kararı veren federal hakime tepki gösteren Trump, "Yasa bunu diyor ve ülkemizin buna ihtiyacı var. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkemizden kötü insanları çıkarma yetkisine sahip. Ve bunu, ne olup bittiğinden haberi olmayan, tesadüfen radikal sol bir deli olan bir hakimin durdurması mümkün değil. Bu süreci kesinlikle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk'ın Çin ile bir savaş durumunda üst düzey gizli bir askeri plana dair brifing alacağına ilişkin New York Times gazetesinin iddiasını yine reddetti. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, Musk'ın Pentagon'da DOGE hakkında konuşmak için bulunduğunu söyledi. Hegseth, "Hiçbir savaş planı yoktu. Çin ile ilgili savaş planları yoktu. Gizli planlar yoktu. Pentagon'da yaptığımız şey bu değildi" dedi.