ABD bir kez daha kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 42'ye ulaştı

ABD’nin orta ve güney bölgelerinde etkili olan hortumlarda can kaybı artıyor. Hafta sonu etkili olan hortumlar, orman yangınları, şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınalarına yol açan fırtına en az 42 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. Missouri'deki hortumlar çok sayıda insanın ölümüne neden olurken, Mississippi'de bir saat içinde aynı kasabayı iki hortum vurdu. Cuma gününden itibaren etkili olan fırtınanın görüldüğü eyaletlerde yüzlerce ev ve iş yeri büyük hasar gördü. İlk belirlemelere göre Cuma günü 46, Cumartesi günü ise 41 hortum meydana geldi. Fırtına ayrıca Oklahoma'da 400'den fazla evde hasara neden olan 130'dan fazla orman yangınını da tetikledi.