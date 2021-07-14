ABD cehenneme döndü! 60'tan fazla orman yangını
ABD'de aşır ısıcaklar nedeniyle 4 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen 60'tan fazla orman yangını çıktı. Arziona'da ise aşırı sıcaklar nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, onlarca evin kül olduğunu ve binlerce kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle 60’tan fazla orman yangını çıktı. En büyüğü Oregon'da olan yangınlar Portland'ın neredeyse iki katı büyüklüğünde bir alanı etkiledi.
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Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'ne göre, yangınlar nedeniyle onlarca ev yandı ve binlerce kişiyi Alaska'dan Wyoming'e tahliye etmeye zorladı. Arizona, Idaho ve Montana, büyük aktif yangınların yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.
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Bununla birlikte orman yangınları, sadece birkaç hafta içinde tehlikeli hale gelen yüksek sıcaklıkların ikinci dalgasında patlak verdi.
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Ulusal Hava Servisi, sıcak hava dalgasının birçok bölgede zirveye ulaştığını ve aşırı sıcaklık uyarılarının büyük ölçüde bu haftanın ortasında sona ermesinin beklendiğini duyurdu.
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