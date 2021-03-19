ABD - Çin arasında her alanda savaş kapıda!
Dünyanın gözü bu görüşmelerdeydi... Ekonomik, mali, askeri ve teknolojik rekabetleri gittikçe artan iki süpergüç arasındaki ilişkiler, son yıllarda giderek bozuldu ve daha da kötüleşeceğe benziyor.
Dünyanın gözü bu görüşmelerdeydi... Ekonomik, mali, askeri ve teknolojik rekabetleri gittikçe artan iki süpergüç arasındaki ilişkiler, son yıllarda giderek bozuldu ve daha da kötüleşeceğe benziyor.
ABD Başkanı Biden'ın Putin'e katil demesinin ardından Rusya ile gerilim artarken, Çin ile de tansiyon gittikçe yükseldi. Biden yönetiminden üst düzey yetkililerin Çinli mevkidaşları ile görüşmesi, dünyanın en önemli iki küresel gücü arasındaki ilişkilerin dinamiklerini tartma fırsatı sundu.
Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin yeni "Soğuk Savaş" şeklinde tanımlanması giderek yaygınlaşırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çinli mevkidaşları ile Alaska'daki görüşmeleri gergin başladı.
ABD'de Joe Biden yönetimi ve Çin arasında Alaska'da yapılan ilk üst düzey görüşmelerde, taraflar birbirlerine sert suçlamalar yöneltti. Çinli yetkililer ABD'yi diğer ülkeleri "Çin'e saldırmaya" kışkırtmakla suçlarken, ABD'li heyet Çinlilerin "gösteri yapmaya niyetlenerek" görüşmelere geldiğini söyledi.