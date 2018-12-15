ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek
Defense News'in haberine göre ABD ve Almanya, Batı'da büyük bir endişe yaratan S-400'lerin muadilini geliştirmek için çalışma yürütüyor.
Almanya'nın Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) adlı füze savunma sistemi baz alınarak geliştirileceği belirtilen yeni sistemde büyük oranda ABD'nin PAC-3 sistemindeki teknolojilerden yararlanılabileceği kaydedildi.
Yeni füze savunma sisteminin, 100 kilometre menzile sahip Alman MEADS kompleksi üzerindeki çalışmalar dikkate alınarak da tasarlanabileceği ve üretilebileceği ifade edildi.