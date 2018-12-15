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  3. 15 Aralık 2018 11:25

ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

Defense News'in haberine göre ABD ve Almanya, Batı'da büyük bir endişe yaratan S-400'lerin muadilini geliştirmek için çalışma yürütüyor.

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ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

Almanya'nın Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) adlı füze savunma sistemi baz alınarak geliştirileceği belirtilen yeni sistemde büyük oranda ABD'nin PAC-3 sistemindeki teknolojilerden yararlanılabileceği kaydedildi.

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ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

Yeni füze savunma sisteminin, 100 kilometre menzile sahip Alman MEADS kompleksi üzerindeki çalışmalar dikkate alınarak da tasarlanabileceği ve üretilebileceği ifade edildi.

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ABD ile Almanya, S-400'ün muadilini üretecek

Habere göre bu durumda ABD, Avrupalı müttefiklerini korumak için yeni sistem üretilinceye kadar Almanya'ya PAC-3 kompleksleri satabilir.

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