ABD ile Rusya arasında casusluk davasında karar

WHELAN'DAN ÜÇ ÜLKEYE ÇAĞRI: BU SAÇMALIKLARA SON VERİN

Rus mahkemesinin 16 yıl hapis cezası kararının ardından Paul Whelan’ın, bu kararı, “Sahtekarlık” diyerek değerlendirdiği ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, İngiltere, Kanada ve İrlanda liderlerine seslenerek, “Buna bir son verin” dediği belirtildi.

