ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada
ABD ordusu, İran'ın hava saldırılarına karşı İsrail'i savunmak üzere savaş gemilerinden fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı.
İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının yankıları sürerken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İsrail’i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Cole (DDG 67) ve USS Bulkeley (DDG 84) destroyerlerinin 1 Ekim’de İsrail'i savunmak üzere çok sayıda balistik füze ateşlediği bildirildi. Paylaşılan görüntülerin ise USS Bulkeley destroyerinde kaydedildiği belirtildi.
ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban konuyla ilgili yaptığı açıklamada İsrail'i hedef alan İran füzelerinin başarıyla vurulduğunu söyledi. Urban, füzelerin fırlatıldığı USS Cole ve USS Bulkeley destroyerlerinin Aegis balistik füze savunma sistemine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.