ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının yankıları sürerken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İsrail’i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Cole (DDG 67) ve USS Bulkeley (DDG 84) destroyerlerinin 1 Ekim’de İsrail'i savunmak üzere çok sayıda balistik füze ateşlediği bildirildi. Paylaşılan görüntülerin ise USS Bulkeley destroyerinde kaydedildiği belirtildi.