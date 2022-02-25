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ABD Karadeniz'de yakalandı! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatını insansız hava araçlarıyla Karadeniz üzerinden gözetlerken uyduya yakalandı.

ABD Karadeniz'de yakalandı! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı - Resim: 1

ABD'nin Karadeniz’deki gözü haline gelen casus uçak, Malta açıklarından havalandıktan sonra Forte11 koduyla Karadeniz’de tur atıyor.

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ABD Karadeniz'de yakalandı! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı - Resim: 2

Kıtalararası uçuş yeteneği olan uçak insansız hava aracı, çok yüksek irtifalardan keşif ve gözlem yapabiliyor.

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ABD Karadeniz'de yakalandı! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı - Resim: 3

Flightradar’daki bilgilere göre uçak, saatlerdir Karadeniz üzerinde uçuyor ve belirli bir mesafe dışında Ukrayna’ya yanaşmıyor.

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ABD Karadeniz'de yakalandı! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı - Resim: 4

Casus uçağı olarak bilinen uçağı, Türk hava sahasına girmeden Bulgaristan üzerinden, Edirne’den çok uzak bir mesafeden geçerek Karadeniz’e girdiği görülüyor. Uçak Odessa açıklarında sürekli gezerek bölgeyi kontrol ediyor. Novorisk açıklarına kadar da giden uçak, son uçuşunda Odessa’ya yoğunlaşmış durumda.

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