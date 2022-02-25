ABD Karadeniz'de yakalandı! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Casus uçağı olarak bilinen uçağı, Türk hava sahasına girmeden Bulgaristan üzerinden, Edirne’den çok uzak bir mesafeden geçerek Karadeniz’e girdiği görülüyor. Uçak Odessa açıklarında sürekli gezerek bölgeyi kontrol ediyor. Novorisk açıklarına kadar da giden uçak, son uçuşunda Odessa’ya yoğunlaşmış durumda.