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  3. 31 Ocak 2021 14:44

ABD kongresini basan isyancılara yüklü bağış yapmıştı: Otel odasında ölü bulundu

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak kanlı kongre baskınında isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışı yapan gizemli Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'ın Paris'te lüks bir otel odasında intihar ettiği öğrenildi.

ABD kongresini basan isyancılara yüklü bağış yapmıştı: Otel odasında ölü bulundu

ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki asılsız ve temelsiz iddialarına destek vererek seçim sonucunun değiştirilmesi talebiyle 6 Ocak'ta Washington'da toplanan kalabalığın Kongre binasını işgal etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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ABD kongresini basan isyancılara yüklü bağış yapmıştı: Otel odasında ölü bulundu

Kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışı yapan Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'in (35) Fransa'nın başkenti Paris'teki bir otelin odasında aşırı doz uyuşturucu aldıktan sonra intihar ettiği bildirildi.

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ABD kongresini basan isyancılara yüklü bağış yapmıştı: Otel odasında ölü bulundu

İngiliz medyasının haberine göre, ABD'deki kongre baskını sırasında isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışlayan Bachelier'in Paris'teki lüks bir otelde rezervasyon yaptırdığı ifade edildi. Haberde, Bachelier'in resepsiyondan odasına alkol siparişi verdiği ve ardından yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar ettiği kaydedildi.

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ABD kongresini basan isyancılara yüklü bağış yapmıştı: Otel odasında ölü bulundu

Bachelier'in 8 yıldır kronik sinir hastası olduğu ifade edildi.

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