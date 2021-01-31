ABD kongresini basan isyancılara yüklü bağış yapmıştı: Otel odasında ölü bulundu

İngiliz medyasının haberine göre, ABD'deki kongre baskını sırasında isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışlayan Bachelier'in Paris'teki lüks bir otelde rezervasyon yaptırdığı ifade edildi. Haberde, Bachelier'in resepsiyondan odasına alkol siparişi verdiği ve ardından yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar ettiği kaydedildi.



