ABD-Meksika sınırında insanlık dışı görüntüler
Son günlerde çoğunluğu Haitililerden oluşan göçmenler, ABD tarafında yaşanan yiyecek kıtlığından dolayı, sınırın Meksika tarafına gidip geri dönüyor. Aralarında bebeklerin de bulunduğu yüzlerce kişi, at üstündeki ABD'li sınır muhafızlarının saldırısına maruz kaldı. Beyaz Saray, kampta yaşanan olayla ilgili özür diledi.
Geçtiğimiz günlerde, ABD-Meksika sınırında göçmenlerin yolunu kesen ve kovboy şapkaları takan at üstündeki sınır koruma muhafızları tüm dünyada gündem oldu. Muhafızların göçmenlere kementle saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
"KİMSENİN KABUL EDECEĞİNİ SANMIYORUM"
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, "Bu görüntüleri izleyen kimsenin bunun kabul edilebilir olduğunu düşüneceğini sanmıyorum. Gerçekten üzgünüz” dedi.
Bununla birlikte, sosyal medyada bazı kullanıcılar, görüntülerin ABD’de siyahların maruz kaldığı tarihsel adaletsizliklerin yankıları olduğu yorumunu yaptı.
ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Orti ise olayın kolluk kuvvetleri tarafından "kabul edilemez" bir yanıt olmadığından emin olmak için araştırıldığını söyledi. Memurların zor bir ortamda çalıştıklarını ve potansiyel kaçakçıları ararken göçmenlerin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını savundu.