ABD-Meksika sınırında insanlık dışı görüntüler

ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Orti ise olayın kolluk kuvvetleri tarafından "kabul edilemez" bir yanıt olmadığından emin olmak için araştırıldığını söyledi. Memurların zor bir ortamda çalıştıklarını ve potansiyel kaçakçıları ararken göçmenlerin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını savundu.