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ABD polisi muhabiri plastik mermiyle vurdu

ABD’nin Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Protestolar sırasında yayın yapan Avustralyalı haber kanalı 9News muhabiri Lauren Toması’yı, plastik mermiyle bacağından vuruldu.

Kaynak: DHA/İHA
ABD polisi muhabiri plastik mermiyle vurdu - Resim: 1

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan protestolar 3 gündür devam ederken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı şehirde göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

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ABD polisi muhabiri plastik mermiyle vurdu - Resim: 2

Los Angeles'taki Metropolitan Cezaevi, gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltına aldığı yer olarak protestoların merkezi haline gelirken, bu bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

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ABD polisi muhabiri plastik mermiyle vurdu - Resim: 3

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz gösterilerin ‘yasa dışı’ olarak nitelendirileceğini ve bu eylemlere katılanların gözaltına alınacağını duyurdu.

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ABD polisi muhabiri plastik mermiyle vurdu - Resim: 4

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Los Angeles'ta durum gerçekten kötü görünüyor, askeri birlikleri getirin. Yüz maskesi olan insanları hemen tutuklayın” ifadelerini kullandı.

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