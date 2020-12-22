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  3. 22 Aralık 2020 21:09

ABD Sağlık Bakan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci canlı yayında korona aşısı oldu.

ABD Sağlık Bakan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Azar, Fauci ve başka sağlık kurumlarının da çalışanlarıyla aşı vurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Canlı yayında Kovid-19 aşısı olmak, bu aşıların güvenilir ve etkili olduğunu gösterme çabalarımızın önemli bir parçasıdır." diye konuştu.

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ABD Sağlık Bakan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin onayını alan Pfizer ve BioNTech aşısı ile Moderna'nın aşısı ülke genelinde uygulanmaya başlanmıştı.

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ABD Sağlık Bakan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu


ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşılarını yaptırmıştı.

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ABD Sağlık Bakan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu


Azar, Fauci ve başka sağlık kurumlarının da çalışanlarıyla aşı vurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Canlı yayında Kovid-19 aşısı olmak, bu aşıların güvenilir ve etkili olduğunu gösterme çabalarımızın önemli bir parçasıdır." diye konuştu.

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