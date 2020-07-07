ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti

Porter ayrıca, Covid-19 önlemlerini korurken, Batum, Gürcistan'da yakıt için iki kısa durak gerçekleştirdi. Porter Komutanı Binbaşı Craig Trent," mürettebatım ve ben, bölgesel ortaklarımızla birlikte Karadeniz'de faaliyet göstermekten keyif aldık ve büyük ölçüde yararlandık, istikrar ve güvenliğe olan bağlılığımızı gösterdik. Eğitim ve birlikte çalışmak bizi daha güçlü bir güç haline getirmekle kalmıyor, aynı zamanda birlikte çalışabilirlik ve ortak görev hazırlığı oluşturmak için de gerekli" dedi.