ABD seçimlerinde son durum: Biden kritik eyalette öne geçti

Arizona ve Nevada'da önde olan Biden, geriden geldiği Georgia eyaletinde 917 oy farkla öne geçti. Arizona ve Nevada'yla 270 delegeyi tuttumuş gibi görünen biden Georgia'yı da alırsa delege sayısını 286'ya çıkartacak.



Associated Press'in aktardığı verilere göre Georgia'da sandıkların yüzde 99'u açılmış durumda.