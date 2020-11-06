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  3. 06 Kasım 2020 17:37

ABD seçimlerinde son durum: Biden kritik eyalette öne geçti

ABD'de tarihi başkanlık seçimlerinde önde giden Demokratların adayı Joe Biden, Georgia ve Pensilvanya'da ilk sıraya yükseldi. Eğer seçimler bu şekilde sonuçlanırsa Biden 306 delegeye ulaşacak, Trump ise 232 delegede kalacak.

ABD seçimlerinde son durum: Biden kritik eyalette öne geçti

Milyonlarca Amerikalı 3 Kasım'da ülkenin yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim gününden önce kullanılan oy sayısı 100 milyonun üzerindeydi. Seçim günü 50 milyon civarında insan oyunu kullandı.

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ABD seçimlerinde son durum: Biden kritik eyalette öne geçti

Toplamda 50 eyalette düzenlenen seçimin sonucu halen netleşmedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden halen 270 delegeye ulaşmak için bekliyor. Seçim Nevada, Arizona, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletleri arasındaki sonuca bağlı.

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ABD seçimlerinde son durum: Biden kritik eyalette öne geçti

Arizona ve Nevada'da önde olan Biden, geriden geldiği Georgia eyaletinde 917 oy farkla öne geçti. Arizona ve Nevada'yla 270 delegeyi tuttumuş gibi görünen biden Georgia'yı da alırsa delege sayısını 286'ya çıkartacak.

Associated Press'in aktardığı verilere göre Georgia'da sandıkların yüzde 99'u açılmış durumda.

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ABD seçimlerinde son durum: Biden kritik eyalette öne geçti

Öte yandan Biden, 500 bin oy geriden geldiği Pensilvanya'da da önce eşitliği yakaladı, arkasından saat 17.00 itibariyle yaklaşık 6 bin oy öne geçti.

Pensilvanya'da oyların yüzde 98'i sayılmış durumda.

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