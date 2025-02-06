ABD sokakları karıştı; binlerce kişi Trump'ı ve Elon Musk'ı Gazze için protesto etti

Protestocuların hedefinde yalnızca Trump yönetimi değil, aynı zamanda milyarder Elon Musk ve Cumhuriyetçilerin 'Proje 2025' gündemi de vardı. Göstericiler, Trump’ın etkili danışmanlarından biri olarak görülen Elon Musk’ın yönetimde artan rolüne tepki gösterdi. "Elon Musk'ı sınır dışı edin", "Elon Musk gitmeli" ve "Elon Musk kapı dışarı" gibi sloganlar atan protestocular, Musk’ın yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki etkisini kınadı.