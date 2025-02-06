ABD sokakları karıştı; binlerce kişi Trump'ı ve Elon Musk'ı Gazze için protesto etti
ABD'nin New York kentinde Belediye Binası önünde toplanan binlerce protestocu, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert politikaları ve Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisine karşı geniş çaplı bir gösteri düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın orta doğuyu kana bulayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrasında Gazze'deki Filistin halkını başka ülkelere yerleştirmeyi önermesine tepkiler büyüyor.
ABD'nin New York kentinde Belediye Binası önünde toplanan binlerce protestocu, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert politikaları ve Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisine karşı geniş çaplı bir gösteri düzenledi.
"50 protesto, 50 eyalet, bir gün" etiketleri ile sosyal medya üzerinden duyurulan eylemler, ülke genelinde Philadelphia, Michigan, Texas ve Wisconsin gibi birçok şehirde de yankı buldu.
Protestocuların hedefinde yalnızca Trump yönetimi değil, aynı zamanda milyarder Elon Musk ve Cumhuriyetçilerin 'Proje 2025' gündemi de vardı. Göstericiler, Trump’ın etkili danışmanlarından biri olarak görülen Elon Musk’ın yönetimde artan rolüne tepki gösterdi. "Elon Musk'ı sınır dışı edin", "Elon Musk gitmeli" ve "Elon Musk kapı dışarı" gibi sloganlar atan protestocular, Musk’ın yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki etkisini kınadı.