ABD sokaklarından korkunç görüntü
Los Angeles Times ve şehrin İş Konseyi Ensitüsü tarafından yürütülen ve kayıtlı Los Angeles seçmenleriyle yapılan anket, şehirle ilgili endişeleri gözler önüne serdi.
Ankete katılanlarıın çoğu şehirdeki evsizlerden rahatsız olduğunu ve çocuklarının güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtti.
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Katılımcılar sokaklarda düzensizliğin yanı sıra sürekli olarak kaldırım ve yollarda idrar ile dışkı bulduklarını da sözlerine ekledi.
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Los Angeles'da bilindiği kadarıyla 64 bin evsiz yaşıyor. Pandemi sırasında ise 1500 kişinin sokaklarda öldüğü iddia edildi.
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San Fernando Vadisi'nde yaşayan 35 yaşındaki 7 çocuk annesi Amber Morino, "Çocuklarının güvenliğiyle ilgili tereddüte düşmek korkunç bir şey" dedi. Genç kadın, eyaletten taşınmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.
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