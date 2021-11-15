ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında çocuk ve kadınların öldüğünü kabul etti

ABD ORDUSU SALDIRIYI SAVUNDU



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) gelen teyit, New York Times tarafından eski ve şimdiki Pentagon yetkililerinin olası bir savaş suçunun örtbas edildiğini iddia ettiği haberinin ardından geldi. CENTCOM, bazı kadın ve çocukların, ister telkin yoluyla ister kendi tercihleriyle DAEŞ için silaha sarılmaları nedeniyle, kati bir şekilde "sivil olarak sınıflandırılamayacaklarını" savundu.