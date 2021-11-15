ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında çocuk ve kadınların öldüğünü kabul etti
ABD ordusu, Suriye'nin Baghuz kentinde düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 80 kişinin öldüğünü ilk kez doğruladı.
ABD ORDUSU SALDIRIYI SAVUNDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) gelen teyit, New York Times tarafından eski ve şimdiki Pentagon yetkililerinin olası bir savaş suçunun örtbas edildiğini iddia ettiği haberinin ardından geldi. CENTCOM, bazı kadın ve çocukların, ister telkin yoluyla ister kendi tercihleriyle DAEŞ için silaha sarılmaları nedeniyle, kati bir şekilde "sivil olarak sınıflandırılamayacaklarını" savundu.
SALDIRI 2019'DA BAGHUZ'A GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Saldırı, 18 Mart 2019'da, Suriye-Irak sınırında bulunan YPG’nin ABD hava desteğiyle DAEŞ’in Suriye'deki son örgüt kalıntılarını kuşattığı, Fırat Nehri üzerindeki Baghuz kasabasına gerçekleştirildi.
DAEŞ’i hedef aldığı belirtilen saldırılarda ölen 16 kişinin DAEŞ üyesi, 4'ünün de sivil olduğu açıklanmış, geri kalan 60 kişi hakkında bir açıklama yapılmamıştı.
F-15'LER İLE 2 BOMBA ATILDI
Bununla birlikte, New York Times'ın haberine göre, Fırat kıyısındaki çatışmalardan kaçmaya çalışan kadın ve çocuklardan oluşan bir kalabalığın üzerine iki bomba atıldı. Al-Udeid hava üssündeki drone operatörlerinin, bir ABD F-15E uçağı tarafından atılan ilk 500 librelik bombayı ve ardından hayatta kalanların üzerine 2 bin librelik ikinci bir bomba atıldığını gördüklerinde hayrete düştüğü belirtildi.
Olayın detaylarının ilk kez ortaya çıkarıldığı vurgulanan haberde, "Baghuz saldırısı, DAEŞ’e karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı” denildi.