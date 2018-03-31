CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR / KADROLAR AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Mart 2018 16:42

ABD, Trump'ın veda öpücüğünü konuşuyor

Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks, kendisini öpmek isteyen Trump'ı geri çevirdi.

ABD, Trump'ın veda öpücüğünü konuşuyor

Dün resmi olarak görevine veda etmek için Beyaz Saray'a giden Hicks'in istifasının ardından basının karşısına çıkan ikili arasında gerçekleşen 'veda öpücüğü' ABD basınına damgasını vurdu.

1/ 13
ABD, Trump'ın veda öpücüğünü konuşuyor

Çıkışta basının karşısına çıkan ikili arasında vedalaşma Trump'ın Hicks'i öpmek istemesi ancak reddedilmesiyle son buldu.

2/ 13
ABD, Trump'ın veda öpücüğünü konuşuyor

İstifasını açıkladığında yaptığı yazılı açıklamada Hicks, "Başkan Donald Trump'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yapmış, daha önce manken olan 29 yaşındaki Hicks, Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.

3/ 13
ABD, Trump'ın veda öpücüğünü konuşuyor

ABD Başkanı Trump, Hicks'in istifasına ilişkin daha önce yaptığı yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda şahane işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Ama farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM