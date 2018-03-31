ABD, Trump'ın veda öpücüğünü konuşuyor
Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks, kendisini öpmek isteyen Trump'ı geri çevirdi.
Dün resmi olarak görevine veda etmek için Beyaz Saray'a giden Hicks'in istifasının ardından basının karşısına çıkan ikili arasında gerçekleşen 'veda öpücüğü' ABD basınına damgasını vurdu.
Çıkışta basının karşısına çıkan ikili arasında vedalaşma Trump'ın Hicks'i öpmek istemesi ancak reddedilmesiyle son buldu.
İstifasını açıkladığında yaptığı yazılı açıklamada Hicks, "Başkan Donald Trump'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yapmış, daha önce manken olan 29 yaşındaki Hicks, Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.
ABD Başkanı Trump, Hicks'in istifasına ilişkin daha önce yaptığı yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda şahane işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Ama farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.