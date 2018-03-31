ABD, Trump'ın veda öpücüğünü konuşuyor

ABD Başkanı Trump, Hicks'in istifasına ilişkin daha önce yaptığı yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda şahane işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Ama farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

