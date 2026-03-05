ABD ve İsrail'den İran'a yoğun bombardıman! Yeni görüntüler yayınlandı

İsrail, bombardımana giden jetlerin görüntülerini yayınladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, İran’ın İsfahan ve Kum kentleri başta olmak üzere birçok bölgesindeki füze rampası ve savunma sistemlerinin hava saldırıları ile hedef alındığını duyurdu. IDF ayrıca İran’a bombardıman gerçekleştirmek üzere havalanan savaş jetlerinin görüntülerini yayınladı.