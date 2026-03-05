ABD ve İsrail'den İran'a yoğun bombardıman! Yeni görüntüler yayınlandı
ABD ve İsrail, İran'a ait çok sayıda askeri hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Füze rampaları ve savunma sistemlerinin hedef alındığı operasyondan görüntüler de yayınlandı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve İsrail ordusu, İran’daki stratejik askeri noktalara yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. İsfahan ve Kum kentlerindeki füze rampaları ile savunma sistemlerinin hedef alındığı operasyondan görüntüler yayınlandı.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta altıncı güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan resmi açıklamada, İran rejimine ait çok sayıda stratejik askeri hedefin yüksek hassasiyetli hava saldırılarıyla vurulduğu bildirildi.
İran’ın ayrım gözetmeksizin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla sivilleri hedef aldığı aktarılarak, "Bu tehditleri hassasiyetle tespit edip ölümcül bir şekilde imha ediyoruz" denildi.
İsrail, bombardımana giden jetlerin görüntülerini yayınladı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, İran’ın İsfahan ve Kum kentleri başta olmak üzere birçok bölgesindeki füze rampası ve savunma sistemlerinin hava saldırıları ile hedef alındığını duyurdu. IDF ayrıca İran’a bombardıman gerçekleştirmek üzere havalanan savaş jetlerinin görüntülerini yayınladı.