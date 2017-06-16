ABD ve Katar tatbikat yapıyor !
Ambargo uygulanan Katar ile ABD Basra Körfezi'nde tatbikat yapıyor.
Basra Körfezi'ndeki tatbikatta savaş gemileri ve helikopterler sahne aldı, uluslararası ajanslar peş peşe fotoğrafları geçti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Mekke'de Suudi Arabistan Kralı Selman'la bir araya geliyor.
Washington'a giden Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı El Nahyan, mevkidaşı Tillerson'dan gelen diplomatik bir çözüm için katkı verme teklifini kabul etti.
Onuncu günü geride bırakan Katar krizinde diplomatik çabalar hız kazanırken, ABD ve Katar'ın askeri tatbikatı başladı. Basra Körfezi'ndeki tatbikata, dün Doha'ya gelen iki Amerikan savaş gemisi de katılıyor.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarda, savaş gemilerinin yanında helikopterler de görülüyor.
ABD ve Katar, 12 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı anlaşmasını dün imzalamıştı. Katar, Pentagon'un Ortadoğu'daki en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapıyor.