ABD ve Katar tatbikat yapıyor !

Hayli yüksek bir savunma harcamasına sahip Katar'ın küçük bir ordusu var, donanma ve hava kuvvetleri de dahil yaklaşık 10 bin asker ülkeyi koruyor.



Başkan Donald Trump ise, krizin patlamasında düğmeye basanın kendisi olduğunu Twitter mesajıyla ilan etmişti.