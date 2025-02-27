ABD ve Rusya'dan İstanbul'da tarihi zirve
Rusya ve ABD heyetleri, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir araya geldi. Heyetlerin görüşmesi 6.5 saat sürdü.
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan üst düzey diplomatlar, İstanbul'daki ABD Konsolosluk konutunda bir araya geldi. İki ülke arasında Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında karşılıklı olarak askıya aldıkları büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını değerlendirildi.
6.5 saat sürdü
Yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk konutunda bir araya geldi. Büyükelçiliklerin çalışması konusunun görüşüldüğü kritik görüşme için gazeteciler konsolosluk konutunun önünde bekledi. Yaklaşık 6 buçuk saat süren toplantı 16.20'de sona ererken Türk ve dış basının ilgisi yoğundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.
Putin: ABD ile başlayan temaslar umut vadediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen toplantıda Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerine hitap etti. Dünyanın değiştiğini belirten Putin, “ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için iş birliğine yönelik karşılıklı niyet var” dedi.
ABD'deki yeni yönetime ilişkin de konuşan Putin, "ABD’deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor” ifadesini kullandı.